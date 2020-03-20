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В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

В Азербайджане отмечают Новруз байрамы

Сегодня в Азербайджане отмечается Новруз байрамы. 

Как сообщил Report завотделом церемониального фольклора Института фольклора НАНА Агаверди Халилов, суть Новруз байрамы в первую очередь связана с приходом весны. 

По его словам, Новруз байрамы отмечается в связи с приходом весны и означает встречу нового года, первого дня весны. В Новруз также происходит весеннее равноденствие.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз байрамы включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году весна на территории страны вступит в свои права 20 марта в 07:49 и произойдет весеннее равноденствие. 

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