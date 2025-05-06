В Азербайджанском Национальном музее ковра открылась иммерсивная выставка "Искусство ковра Рабата"

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась иммерсивная выставка "Рабатское ковровое искусство", приуроченная к профессиональному празднику "День ковродела".

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась иммерсивная выставка "Рабатское ковровое искусство", приуроченная к профессиональному празднику "День ковродела".

Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и находящаяся с визитом в нашей стране президент Фонда сохранения культурного наследия Рабата принцесса Лалла Хаснаа.

Организаторами мероприятия выступили Фонд Гейдара Алиева, Фонд сохранения культурного наследия Рабата, Министерство культуры Азербайджана, посольство Марокко в Баку, Азербайджанский национальный музей ковра, Марокканский дом ремесел и Фонд национальных музеев Марокко.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова отметила, что ковровое искусство представляет собой огромный вклад не только в культурное наследие Азербайджана, но и в мировое культурное наследие. Она подчеркнула, что с 2016 года распоряжением президента Ильхама Алиева 5 мая в Азерабйджане отмечается как профессиональный праздник – "День ковродела".

Гостям сообщили, что в 2010 году "азербайджанское традиционное искусство ковроткачества" было включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В художественной части был показан анимационный фильм "Волшебная сказка о фее", а также была исполнена новая песня "Плети с любовью!" народного артиста Фаига Суджеддинова на слова народного художника Эльдара Микаилзаде.

Затем состоялось открытие выставки.

Великолепие рабатского ковра было представлено посредством иммерсивного и визуально привлекательного сценария, сочетающего в себе физическую и цифровую выставочные практики.

На выставке представлены художественные фотографии, графические иллюстрации, оригинальный рабатский ковер XX века, а также ковер из Газахского центра ковроткачества Азербайджана начала XX века. Эти экспонаты демонстрируют связь двух древних текстильных традиций.

Выставка, организованная как художественное путешествие, раскрывает происхождение рабатского ковра, тонкие техники его плетения и ключевую роль женщин-мастериц в сохранении этой традиции. На выставке также представлены различные композиции и ковры, сотканные в музее.

В рамках мероприятия также состоялись церемония срезания со станка в соответствии с древними традициями ковра "Нагшиджахан", сотканного в отделе традиционных технологий музея, а также показ видеоролика с произведениями искусства, посвященными ковроделам.

Выставка продлится до 10 мая.

Затем гости посетили Азербайджанский национальный музей ковра. Они ознакомились с древним искусством ковроткачества азербайджанского народа, его историей и традициями. Отмечено, что "золотой фонд" коллекции музея составляют образцы ворсовых и безворсовых ковров из 7 регионов Азербайджана.