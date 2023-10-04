В Азербайджане впервые пройдет Музыкальный форум

29-31 октября в Азербайджане впервые пройдет музыкальный форум.

29-31 октября в Азербайджане впервые пройдет Музыкальный форум.

Как сообщает Report, форум состоится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры и поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Союза композиторов.

29 октября во дворце Гюлистан состоится церемония открытия форума с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей.

Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции “Азербайджанская культура - 2040”.