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В Азербайджане впервые пройдет Музыкальный форум

В Азербайджане впервые пройдет Музыкальный форум 29-31 октября в Азербайджане впервые пройдет музыкальный форум.
Kультурная политика
4 октября 2023 г. 13:36
В Азербайджане впервые пройдет Музыкальный форум

29-31 октября в Азербайджане впервые пройдет Музыкальный форум.

Как сообщает Report, форум состоится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры и поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Союза композиторов.

29 октября во дворце Гюлистан состоится церемония открытия форума с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей.

Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции “Азербайджанская культура - 2040”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə Musiqi forumu keçiriləcək

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