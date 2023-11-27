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В Азербайджане впервые пройдет форум на тему “Культурное наследие”

В Азербайджане впервые пройдет форум на тему “Культурное наследие” 18-20 декабря впервые в стране пройдет форум “Культурное наследие”, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры
Kультурная политика
27 ноября 2023 г. 11:13
В Азербайджане впервые пройдет форум на тему “Культурное наследие”

18-20 декабря в Азербайджане впервые пройдет форум “Культурное наследие”, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

Как сообщили Report в министерстве культуры, форум пройдет в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов, художников и других специалистов в данной области состоятся широкие дискуссии о сохранении, развитии и пропаганде азербайджанской культуры и национального наследия, текущей ситуации, государственной поддержке материального и нематериального наследия, изобразительного и прикладного искусства, исторических памятников и других направлениях.

На форуме будут организованы панели "Проблемы изучения и охраны недвижимого историко-культурного наследия Азербайджана", "Вопросы сохранения историко-культурного и природного наследия Азербайджана в постконфликтный период", "Культурное наследие в Азербайджане: музейное дело и современные вызовы", "Охрана нематериального культурного наследия и современные вызовы" и пр.

Лица, желающие принять участие в форуме, должны до 10 декабря пройти онлайн-регистрацию (https://culture.az/medeniirsforumu).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “Mədəni irs” mövzusunda forum keçiriləcək

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