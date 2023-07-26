В Азербайджане впервые пройдет Форум азербайджанского языка и литературы

2-4 сентября в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоится Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при содействии Министер

2-4 сентября в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоится Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при содействии Министерства науки и образования и Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Форум, в котором примут участие известные лингвисты, литературоведы и писатели, начнет работу 2 сентября в Шамахы и продолжится 3-4 сентября в Баку.

В рамках форума состоятся дискуссии на тему роли азербайджанского языка и литературы в сохранении, развитии и популяризации культуры, сохранения чистоты азербайджанского языка, современных литературных процессов и по другим направлениям.

Мысли и предложения экспертов, озвученные в ходе форума, будут обобщены и отражены в госпрограмме "Азербайджанская культура - 2040".