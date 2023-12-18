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В Азербайджане впервые проходит форум “Культурное наследие”

В Азербайджане впервые проходит форум “Культурное наследие” В Азербайджане впервые проходит форум “Культурное наследие”.
Kультурная политика
18 декабря 2023 г. 10:27
В Азербайджане впервые проходит форум “Культурное наследие”

В Азербайджане впервые проходит форум “Культурное наследие”.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов будут проводиться дискуссии о сохранении, развитии и пропаганде культуры и национального наследия, государственной поддержке материального и нематериального наследия, изобразительном и прикладном искусстве и других направлениях.

Также будут организованы панели по проблемам изучения и охраны недвижимого историко-культурного наследия Азербайджана, вопросам сохранения историко-культурного и природного наследия в постконфликтный период, охране нематериального культурного наследия и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə “Mədəni irs” forumu keçirilir

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