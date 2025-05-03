В Азербайджане впервые открылся Международный фестиваль ковра

В Азербайджане впервые открылся Международный Фестиваль Ковра.

В Азербайджане впервые открылся Международный фестиваль ковра.

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов, глава Госзаповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, председатель AZPROMO Юсиф Абдулла, представители дипломатического корпуса, депутаты, а также дизайнеры и специалисты ковровой отрасли.

Руфат Махмуд подчеркнул важность фестиваля и уникальность ковроткачества "Ичеришехер". Эмин Мамедов напомнил об интересе, проявленном к прошлогоднему Национальному фестивалю, и отметил, что именно он стал стимулом для выхода на международный уровень. Юсиф Абдулла положительно оценил расширение формата фестиваля.

После официальных речей началась художественная программа: спектакль под руководством Пярвиза Мамедрзаева и музыкальное выступление. Фестиваль был официально объявлен открытым.

Главная цель мероприятия - продемонстрировать ковровое искусство Азербайджана на международной арене и наладить обмен опытом. В течение двух дней на улицах "Ичеришехер" пройдут выставки, мастер-классы, театральные постановки и музыкальные номера. Участие принимают представители разных стран, демонстрирующие свои ковроткацкие традиции.

Организаторы фестиваля - ОАО "Азерхалча" и Управление заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства экономики и AZPROMO.

ФОТО: Мухаммед Агаев