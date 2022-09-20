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В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий

В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий В связи с Днем памяти - 27 сентября в ряде очагов культуры Азербайджана запланировано проведение ряда мероприятий.
Kультурная политика
20 сентября 2022 г. 17:22
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий

В связи с Днем памяти - 27 сентября в ряде очагов культуры Азербайджана запланировано проведение ряда мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре по государственному заказу будет представлен спектакль "Путь Победы". Постановка будет демонстрироваться 23, 24 и 25 сентября.

27 сентября в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре зрителям представят спектакль "Бир няфяс гядяр", посвященный Отечественной войны.

В тот же день в 12:00 в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана пройдет мероприятие "Шехиды не умрут, Родина не будет разделена".

В Доме-музее Самеда Вургуна запланировано мероприятие "44-дневная Отечественная война..." и онлайн-выставка, посвященная азербайджанским героям.

В Доме-музее Абдуллы Шаига в связи с Днем памяти состоится мероприятие "Дорога к Победе".

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Версия на азербайджанском языке 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar mədəniyyət ocaqlarında bir sıra tədbirlər keçiriləcək - SİYAHI

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