В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий

В связи с Днем памяти - 27 сентября в ряде очагов культуры Азербайджана запланировано проведение ряда мероприятий.

В связи с Днем памяти - 27 сентября в ряде очагов культуры Азербайджана запланировано проведение ряда мероприятий.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре по государственному заказу будет представлен спектакль "Путь Победы". Постановка будет демонстрироваться 23, 24 и 25 сентября.

27 сентября в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре зрителям представят спектакль "Бир няфяс гядяр", посвященный Отечественной войны.

В тот же день в 12:00 в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана пройдет мероприятие "Шехиды не умрут, Родина не будет разделена".

В Доме-музее Самеда Вургуна запланировано мероприятие "44-дневная Отечественная война..." и онлайн-выставка, посвященная азербайджанским героям.

В Доме-музее Абдуллы Шаига в связи с Днем памяти состоится мероприятие "Дорога к Победе".