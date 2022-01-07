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В Азербайджане в минувшем году выявлено 19 фактов порчи памятников

В Азербайджане в минувшем году выявлено 19 фактов порчи памятников За минувший год был выявлен и предотвращен ряд фактов, связанных с захватом зон охраны памятников и проведением самовольных строительных работ.
Kультурная политика
7 января 2022 г. 15:36
В Азербайджане в минувшем году выявлено 19 фактов порчи памятников

За минувший год был выявлен и предотвращен ряд фактов, связанных с захватом зон охраны памятников и проведением самовольных строительных работ.

Как передает Report, об этом глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли сказал на пресс-конференции по итогам 2021 года и предстоящим планам в 2022 году.

По его словам, в связи с 7 фактами преднамеренной порчи и уничтожения памятников подано обращение в правоохранительные органы, а в связи с 12 фактами – в местные исполнительные органы: "В нарушение статьи 25-й закона "Об охране исторических и культурных памятников" предпринимаются попытки непрофессионального восстановления и реконструкции памятников без соответствующего согласия и проектных документов. За минувший период Госслужба выявила и предотвратила большое количество таких фактов".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda abidələrə zərər vurulması ilə bağlı 19 fakt aşkarlanıb

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