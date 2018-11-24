В Азербайджане увековечили память народного артиста Расима Оджагова

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет Министров увековечил память народного артиста Азербайджана Расима Оджагова.

Как сообщает Report, глава правительства Новруз Мамедов подписал распоряжение, согласно которому Детско-юношескому центру развития города Шеки присвоено имя известного кинорежиссера и оператора, лауреата Государственной премии, народного артиста Расима Миргасыма оглу Оджагова.

Исполнительной власть города Шеки поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего решения.

Отметим, что, Расим Оджагов является режиссером фильмов "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими.