​В Азербайджане утверждены содержание, организация и правила управления электронной информационной системой в сфере культуры

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Содержание, организацию и правила управления электронной информационной системой в сфере культуры".

Как сообщает Report, этот документ призван урегулировать отношения в связи с содержанием, организацией и правилами управления электронной информационной системой в сфере культуры.

Согласно документу, министерством культуры и туризма создается электронная информационная система с целью обеспечения государственной политики в сфере культуры, ведения государственного реестра и государственного мониторинга, развитию отношений между субъектами сферы культуры.

Это комплексное программное обеспечение призвано служить созданию культурных связей между государственными органами, муниципалитетами, физическими и юридическими лицами, в том числе неправительственными организациями, обмену информацией между субъектами сферы культуры и обеспечению рационального управления в сфере культуры.