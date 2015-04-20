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    ​В Азербайджане утверждены содержание, организация и правила управления электронной информационной системой в сфере культуры

    Документ регулирует отношения в связи с содержанием, организацией и правилами управления электронной информационной системой в сфере культуры

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Содержание, организацию и правила управления электронной информационной системой в сфере культуры".

    Как сообщает Report, этот документ призван урегулировать отношения в связи с содержанием, организацией и правилами управления электронной информационной системой в сфере культуры.

    Согласно документу, министерством культуры и туризма создается электронная информационная система с целью обеспечения государственной политики в сфере культуры, ведения государственного реестра и государственного мониторинга, развитию отношений между субъектами сферы культуры.

    Это комплексное программное обеспечение призвано служить созданию культурных связей между государственными органами, муниципалитетами, физическими и юридическими лицами, в том числе неправительственными организациями, обмену информацией между субъектами сферы культуры и обеспечению рационального управления в сфере культуры. 

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