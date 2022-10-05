В Азербайджане утвержден новый порядок приема на работу в библиотеки

Прием на работу в библиотеки при Министерстве культуры Азербайджана будет осуществляться посредством тестового экзамена.

Прием на работу в библиотеки при Министерстве культуры Азербайджана будет осуществляться посредством тестового экзамена.

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Анар Керимов на встрече с выпускниками библиотечно-информационных специальностей Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств в рамках 8-й Бакинской международной книжной ярмарки.

По словам министра, одним из приоритетных направлений является обеспечение данной сферы молодыми и квалифицированными кадрами: "В настоящее время только 20% сотрудников централизованных библиотечных структур при министерстве составляют квалифицированные кадры. Одним из важнейших критериев развития этой сферы является привлечение профессионалов. Процесс приема на работу в библиотеки, находящиеся в ведении министерства, будет осуществляться по результатам тестового экзамена, и собеседования. Уже утверждены правила, регулирующие процесс сдачи экзамена".