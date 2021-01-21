В Азербайджане стартует британский кинофестиваль

Фестиваль пройдет уже в шестой раз на онлайн-платформе, созданной художественным объединением CoolConnections

С 22 января по 22 февраля в Азербайджане пройдет кинофестиваль Великобритании в онлайн формате.

Как сообщает Report, мероприятие состоится при совместном сотрудничестве Министерства культуры, Британского совета и посольства Великобритании в Азербайджане.

Фестиваль пройдет уже в шестой раз на онлайн-платформе, созданной художественным объединением CoolConnections.

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на азербайджанском языке.

Онлайн-регистрация на кинофестиваль Великобритании начнется 22 января. Каждый фильм будет открыт для показа в любое время до 22 февраля.

В этом году будут представлены 16 различных вдохновляющих фильмов.