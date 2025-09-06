В Азербайджане стартовал уникальный международный проект по исследованию культурного наследия

В Азербайджане стартовал уникальный международный проект по исследованию истоков монотеизма, народных духовных традиций и сакральных пространств страны.

Как сообщает Report, проект объединяет историков религий, антропологов, этнографов, палеогенетиков и специалистов по восточным рукописям.

Особое внимание в рамках проекта уделено Нахчывану, Атешгяху, а также народным нарративам о Нухе (Ное) и Азере (Терахе), отце Авраама.

Инициаторами проекта являются руководитель азербайджанской стороны проекта, вице-президент группы компаний Azbrand Рифат Султан-заде, академический директор арт-центра Nine Senses, искусствовед, арт-продюсер, специалист по культурным и образовательным инициативам, исследователь духовного наследия Наталья Жукова, сооснователь и генеральный директор Лейденского Института рациональной теологии и монотеизма; теолог-богослов, духовный писатель, просветитель, организатор научных и культурных проектов Гершом Киприсчи.

Почему проект проводится в Азербайджане?

Рифат Султан-заде: "Азербайджан - это не только современное государство, но и земля, где формировалась концепция Единого Бога на перекрестке цивилизаций. Мы хотим показать страну как живой мост между ранним кавказским монотеизмом и ценностями этического монотеизма XXI века."

Какие места являются ключевыми для исследований?

Гершом Киприсчи: "Прежде всего это Нахичевань, связанная с Нухом (Ноем), символом выживания и обновления. Второе важное место - Атешгях, Храм Вечного Огня, символизирующий свет и духовную память. Эти пространства показывают, как мифы, ритуалы и история формируют чувство сакрального."

Как ваша организация участвует в проекте?

Наталья Жукова: "Мы создаем пространства, где искусство, духовность и исследования соединяются. Проект позволяет глубже изучить богатое духовное наследие Азербайджана, объединить различные культуры и традиции, а также популяризовать результаты проекта через визуальное сопровождение и образовательные инициативы, привлекая специалистов из научной среды."

Что делает религиозную историю Азербайджана уникальной?

Гершом Киприсчи: "Азербайджан - одна из редких стран, где шииты, сунниты, зороастрийцы, иудеи, караимы, христиане и даже индуисты и сикхи мирно сосуществовали на протяжении веков. Это показывает, что религиозное разнообразие может быть источником культурного богатства, а не конфликтов."

Почему проект привлек специалистов из разных дисциплин?

Гершом Киприсчи: "Только междисциплинарный подход позволяет увидеть полную картину. В проекте участвуют историки религий, этнографы, антропологи, специалисты по рукописям и палеогенетики. Генетические исследования, например, показывают, что значительная часть азербайджанцев принадлежит к гаплогруппе J, связанной с линией библейско-коранических пророков. Это символизирует духовную преемственность".

Какие результаты проекта ожидаются в первую очередь?

Гершом Киприсчи: "В этом году будет опубликована научная статья о роли древних верований Азербайджана в раннем кавказском монотеизме. Особое внимание будет уделено Нуху и Азеру, отцу Авраама, чтобы показать передачу веры в Единого Бога от древности до наших дней".

Будут ли результаты доступны широкой публике?

Гершом Киприсчи: "Да, проект открыт. Статья будет опубликована в свободном доступе, чтобы каждый мог ознакомиться с духовным наследием и историей этих мест"

Какое значение имеет проект для современного Азербайджана?

Рифат Султан-заде: "Это не просто научная инициатива. Это возможность понять и заново открыть свои корни. Азербайджан XXI века строит современное просвещённое государство на основе морали, терпимости и уважения к разным культурам. Все эти ценности уходят корнями в древнюю традицию этического монотеизма. Духовное наследие - не музейный экспонат, а фундамент будущего".