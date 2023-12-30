В Азербайджане создан экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей

При Министерстве культуры создан Экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей.

При Министерстве культуры создан Экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Совет был учрежден в целях внесения соответствующих дополнений и изменений в постановление Кабинета министров № 132 от 2 августа 2001 года "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".

В составе Экспертного совета представлены Министерство культуры, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Управление архитектуры и градостроительства города Баку, Исполнительная власть города Баку, Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики, Государственное агентство по туризму, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Союз архитекторов Азербайджана, Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Управление государственного заповедника города Шуша и Министерство культуры Нахчыванской АР.

Председателем Экспертного совета избрана ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства профессор Гюльчохра Мамедова. Секретариат совета создан в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

При Министерстве культуры создана рабочая группа, состоящая из экспертов по архитектурным и археологическим памятникам, которая уже проводит работы по мониторингу, выявлению и инвентаризации недвижимых культурных ценностей в столице.