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В Азербайджане создан экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей

В Азербайджане создан экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей При Министерстве культуры создан Экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей.
Kультурная политика
30 декабря 2023 г. 10:19
В Азербайджане создан экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей

При Министерстве культуры создан Экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Совет был учрежден в целях внесения соответствующих дополнений и изменений в постановление Кабинета министров № 132 от 2 августа 2001 года "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".

В составе Экспертного совета представлены Министерство культуры, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Управление архитектуры и градостроительства города Баку, Исполнительная власть города Баку, Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики, Государственное агентство по туризму, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Союз архитекторов Азербайджана, Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Управление государственного заповедника города Шуша и Министерство культуры Нахчыванской АР.

Председателем Экспертного совета избрана ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства профессор Гюльчохра Мамедова. Секретариат совета создан в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

При Министерстве культуры создана рабочая группа, состоящая из экспертов по архитектурным и археологическим памятникам, которая уже проводит работы по мониторингу, выявлению и инвентаризации недвижимых культурных ценностей в столице.

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