​В Азербайджане состоятся Дни культуры Америки

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Дни культуры Америки пройдут в Азербайджане на следующей неделе. Как сообщает Report, в рамках Дней культуры c 10 по 15 марта в Баку состоится ряд мероприятий, в том числе различные конкурсы, презентации, выставки и ярмарки, посвященные культурным традициям и кухне США.

В эти дни в кинотеатрах Азербайджана будут продемонстрированы американские фильмы для детей, классические фильмы кинематографа США. Также состоятся презентации на тему "Образование в США", презентация имама Хенди "Жизнь мусульман США" и др.

11 марта в Бакинском американском центре состоится конкурс на лучший яблочный пирог. 12 марта пройдет презентация современного искусства - "Комнаты изоляции" - Дэниэла МакГраф (Daniel McGrath) и Даны Туркович (Dana Turkovic).

Несколько музыкальных групп из США дадут концерты в Баку и регионах: танцевальная труппа коренных народов Америки "Oklakhoma Fancy Dancers" представит зрителям музыкальные отрывки и ритуальные танцы, музыканты "Sphinks" из Детройта и американская группа рок-виолончелистов "Break of Reality" порадуют зрителей.

Помимо Баку мероприятия в рамках Дней Америки пройдут в Габале, Исмаиллы, Сумгайыте, Губе, Шеки и Закаталах.