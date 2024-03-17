В Азербайджане состоялась премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви"

При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".

При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".

Как сообщает Report , на показе присутствовали помощник президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, помощница президента Узбекистана Саида Мирзиёева, первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Фарган Новрузов, министр культуры Адиль Керимли, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, депутаты Милли Меджлиса и другие гости.

Эффектная постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги (лязги), который был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

В беседе с журналистами перед началом спектакля директор Музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмят Лалаев отметил высокий уровень развития культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном в последнее время. По его словам, Дни культуры Узбекистана, прошедшие в прошлом году в Баку, а также визиты азербайджанских коллективов в Узбекистан были встречены деятелями культуры обеих стран с большой любовью и радостью.

"Визиты в Узбекистан действительно всегда вносят большой вклад в развитие наших культурных связей", - добавил Алигисмят Лалаев.

Танцовщица Хорезмской областной государственной филармонии Гульназ Артыкова рассказала, что работа над спектаклем продолжалась 4 года. Постановка была показана в Дубае, Москве, Санкт-Петербурге, в городах Германии, Турции и многих других стран.

По словам примы-балерины Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, заслуженной артистки Узбекистана Надиры Хамраевой, она очень рада приехать в Баку.

"Наши культуры очень близки, наши языки схожи, наши музыкальные инструменты гармонируют. Самое главное – у нас есть возможность передать нашу любовь к нашему народному и классическому искусству другим странам. Также этот спектакль является одним из самых невероятных проектов, созданных балетной труппой и фольклорными артистами Узбекистана", – подчеркнула прима-балерина.

Затем был представлен балет "Лазги. Танец души и любви".

Сюжет балета уходит в глубь веков, в эпоху караванов, шедших через Центральную Азию по Великому Шелковому пути. В зное пустыни под песни шаманов пробуждается Любовь и начинает свой вечный танец бессмертная Душа. Фантастическое путешествие из прошлого в будущее — история Души, воплощающей в себе многовековые традиции и народный темперамент, и Любви, следующей за ней через все эпохи. История народа, память предков, голоса духов — в каждом действии балета связь времен становится все крепче, чтобы в финале Душа и Любовь стали неделимым целым.

В основе балета — история о любви к танцу и самой жизни. История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом. Спектакль Национального балета Узбекистана был впервые представлен публике в 2021 году и сразу стал сенсацией, завоевав восторженные отзывы зрителей.

Над балетом работала международная команда, состоящая из выдающихся мастеров современности. Музыка написана композитором Дэвидсоном Джаконелло, потрясающие декорации и световые эффекты создала всемирно известная японская мультимедийная художница Йоко Сеяма. Автор либретто и хореограф-постановщик — Рауль Раймондо Ребек, знаменитый немецкий танцовщик, балетмейстер Дортмундского балета и художественный руководитель NRW Junior Ballet. В 1987–2008 годах он был ведущим солистом Берлинской государственной оперы, Немецкой оперы и балета Аалто Театр в Эссене, удостоен престижных международных наград, включая Prix de Lausanne. Работал со многими звездами мировой сцены, от Уильяма Форсайта и Иржи Килиана до Мориса Бежара, Рудольфа Нуреева и Ролана Пети. В качестве балетмейстера и хореографа сотрудничал с коллективами из Германии, Австрии, Швейцарии, Монако, США, Канады, Японии и Гонконга. Его постановки украсили репертуары театров Астаны, Берлина, Дортмунда, Карлсруэ, Мюнхена, Нью-Йорка, Сеула и Штутгарта.

Отметим, что знаменитый балет был поставлен на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра 16 и 17 марта.