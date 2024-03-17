В Азербайджане состоялась премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви"

При поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви".
Как сообщает
Эффектная постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги (лязги), который был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.
В беседе с журналистами перед началом спектакля директор Музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмят Лалаев отметил высокий уровень развития культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном в последнее время. По его словам, Дни культуры Узбекистана, прошедшие в прошлом году в Баку, а также визиты азербайджанских коллективов в Узбекистан были встречены деятелями культуры обеих стран с большой любовью и радостью.
"Визиты в Узбекистан действительно всегда вносят большой вклад в развитие наших культурных связей", - добавил Алигисмят Лалаев.
Танцовщица Хорезмской областной государственной филармонии Гульназ Артыкова рассказала, что работа над спектаклем продолжалась 4 года. Постановка была показана в Дубае, Москве, Санкт-Петербурге, в городах Германии, Турции и многих других стран.
По словам примы-балерины Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, заслуженной артистки Узбекистана Надиры Хамраевой, она очень рада приехать в Баку.
"Наши культуры очень близки, наши языки схожи, наши музыкальные инструменты гармонируют. Самое главное – у нас есть возможность передать нашу любовь к нашему народному и классическому искусству другим странам. Также этот спектакль является одним из самых невероятных проектов, созданных балетной труппой и фольклорными артистами Узбекистана", – подчеркнула прима-балерина.
Затем был представлен балет "Лазги. Танец души и любви".
Сюжет балета уходит в глубь веков, в эпоху караванов, шедших через Центральную Азию по Великому Шелковому пути. В зное пустыни под песни шаманов пробуждается Любовь и начинает свой вечный танец бессмертная Душа. Фантастическое путешествие из прошлого в будущее — история Души, воплощающей в себе многовековые традиции и народный темперамент, и Любви, следующей за ней через все эпохи. История народа, память предков, голоса духов — в каждом действии балета связь времен становится все крепче, чтобы в финале Душа и Любовь стали неделимым целым.
В основе балета — история о любви к танцу и самой жизни. История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом. Спектакль Национального балета Узбекистана был впервые представлен публике в 2021 году и сразу стал сенсацией, завоевав восторженные отзывы зрителей.
Над балетом работала международная команда, состоящая из выдающихся мастеров современности. Музыка написана композитором Дэвидсоном Джаконелло, потрясающие декорации и световые эффекты создала всемирно известная японская мультимедийная художница Йоко Сеяма. Автор либретто и хореограф-постановщик — Рауль Раймондо Ребек, знаменитый немецкий танцовщик, балетмейстер Дортмундского балета и художественный руководитель NRW Junior Ballet. В 1987–2008 годах он был ведущим солистом Берлинской государственной оперы, Немецкой оперы и балета Аалто Театр в Эссене, удостоен престижных международных наград, включая Prix de Lausanne. Работал со многими звездами мировой сцены, от Уильяма Форсайта и Иржи Килиана до Мориса Бежара, Рудольфа Нуреева и Ролана Пети. В качестве балетмейстера и хореографа сотрудничал с коллективами из Германии, Австрии, Швейцарии, Монако, США, Канады, Японии и Гонконга. Его постановки украсили репертуары театров Астаны, Берлина, Дортмунда, Карлсруэ, Мюнхена, Нью-Йорка, Сеула и Штутгарта.
Отметим, что знаменитый балет был поставлен на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра 16 и 17 марта.