В Азербайджане режиссеров обязуют выплачивать часть гонорара композиторам при любом исходе

В Азербайджане отныне режиссеры фильмов обязаны выплачивать часть обговоренного гонорара композиторам, даже если считают написанное произведение не годным для кинокартины.

В Азербайджане отныне режиссеры фильмов обязаны выплачивать часть обговоренного гонорара композиторам, даже если считают написанное произведение негодным для кинокартины.

Как сообщает Report, это отражено в новом "Порядке выплаты авторских гонораров и других вознаграждений", утвержденном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Согласно новым правилам, если музыкальное произведение, созданное композитором, не соответствует режиссерскому видению, и он принимает решение договориться с другим автором, заказчик обязан выплатить до 50% от общей суммы гонорара.

Условия выплаты авторского гонорара определяются по взаимному согласию сторон в договоре между продюсером фильма и авторами, в зависимости от этапов производственного процесса и объема выполненной работы.

При определении размера гонорара учитываются художественно-идейный уровень произведения, актуальность темы, сложность производства, оригинальность сценария, профессионализм авторов и наличие у них особых достижений (почетных званий, наград).

Новые правила также регламентируют ситуации, когда над фильмом работают несколько авторов, привлекаются консультанты и несовершеннолетние/ограниченно дееспособные лица.