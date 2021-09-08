В Азербайджане прошел международный фестиваль анимационного кино

3-7 сентября в Баку прошел IV Международный фестиваль анимации Animafilm.

3-7 сентября в Баку прошел IV Международный фестиваль анимации Animafilm.

Как сообщили Report в Союзе кинематографистов Азербайджана, в течение пяти дней в рамках фестиваля было показано около 200 анимационных фильмов для детей и взрослых из 40 стран.

В рамках фестиваля были организованы различные воркшопы, нацеленные на молодых любителей анимации и способствующие развитию азербайджанского анимационного искусства, в том числе мастер-класс Масуда Панахи, мастер-класс Оливье Катрена для продюсеров кино и анимации, а также семинары Ника Фелпса и Нэнси Денни-Фелпс для композиторов и звукорежиссеров.

В состав международного жюри фестиваля вошли Масуд Панахи (Азербайджан), Оливье Катрен (Франция), Нэнси Денни-Фелпс и Ник Фелпс (Бельгия), Марьям Канделаки (Грузия), Ирада Багирзаде (Азербайджан), Петр Кардас (Польша), Мехди Хоруши и Марьям Рухбахш (Иран).

Традиционно в этом году функционировало и детское жюри фестиваля. После образовательной и развлекательной детской программы во время фестиваля, жюри, состоящее из 18 человек, выбрало двух победителей в категориях "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" и "Лучший анимационный фильм, снятый детьми".

На церемонии закрытия фестиваля были объявлены победители. В этом году в номинации "За вклад в Азербайджанскую анимацию" премии "Золотая лодка" был удостоен кинооператор Рамиз Агаев.