В Азербайджане проходит IV Бакинский международный гуманитарный форум

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ IV Бакинский международный гуманитарный форум открылся сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку. Как сообщает Report, после церемония открытия работа форума продолжится проведением 8 круглых столов с участием выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты из разных стран мира, состоится презентация Бакинского международного центра мультикультурализма.

Участники обменяются мнениями по таким вопросам как "Сравнительные исследования мультикультурализма", "Транформация медиа в цифровой эпохе: новые тренды развития", "Роль междисциплинарной интеграции в инновационном развитии", "Устойчивое развитие и экологическая цивилизация", "Вызовы глобализации: между традицией и трансформацией", "Молекулярная биология и биотехнология в XXI веке", "Конвергенция технологий и очертания будущего: основные вызовы XXI века", "Гуманизм как базовая ценность".

Бакинский международный гуманитарный форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего человечества.

Инициаторами проведения форума в 2010 году явились президент Азербайджана Ильхам Алиев и его коллега экс-президент России Дмитрий Медведев.