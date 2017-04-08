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    В Азербайджане пройдут дни культуры Казахстана

    В связи с этим в Азербайджан прибудет делегация из Кызылординской области

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, в Баку и Шеки пройдут Дни культуры Казахстана.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в связи с этим 12-15 апреля акиматом Кызылординской области Казахстана при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и организации ТЮРКСОЙ в Баку и Шеки пройдут ряд культурных мероприятий.

    Целью данных мероприятий является дальнейшее укрепление дружеских отношений и развитие культурных связей между Казахстаном и Азербайджаном, а также обмен опытом между творческими коллективами и артистами филармониии и театра.

    Программа Дней культуры и искусства состоит из концерта Кызылординской областной филармонии и театральной постановки "Не уедешь! Все, не уедешь..." по повести Мирзы Фатали Ахундзаде, которая будет поставлена Кызылординским областным казахским музыкальным драматическим театром имени Бекежанова.

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