В Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

В Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль, посвященный основоположнику азербайджанской профессиональной музыки, великому композитору Узеиру Гаджибейли.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Фонда культуры и наследия Турции, а также ICESCO, начнется 18 сентября.

Фестиваль пройдет в Баку, Сумгайыте, Шуше, Гяндже, Агджабеди, Нахчыване и Газахе. В рамках мероприятий состоятся концерты, спектакли, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы.

Наряду с азербайджанскими музыкантами, в фестивале примут участие известные исполнители и музыковеды из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.

Фестиваль завершится 28 сентября.