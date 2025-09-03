В Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
- 03 сентября, 2025
- 12:05
В Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль, посвященный основоположнику азербайджанской профессиональной музыки, великому композитору Узеиру Гаджибейли.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Фонда культуры и наследия Турции, а также ICESCO, начнется 18 сентября.
Фестиваль пройдет в Баку, Сумгайыте, Шуше, Гяндже, Агджабеди, Нахчыване и Газахе. В рамках мероприятий состоятся концерты, спектакли, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы.
Наряду с азербайджанскими музыкантами, в фестивале примут участие известные исполнители и музыковеды из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.
Фестиваль завершится 28 сентября.