    В Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    • 03 сентября, 2025
    • 12:05
    В Азербайджане пройдет XVII Международный музыкальный фестиваль, посвященный основоположнику азербайджанской профессиональной музыки, великому композитору Узеиру Гаджибейли.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Фонда культуры и наследия Турции, а также ICESCO, начнется 18 сентября.

    Фестиваль пройдет в Баку, Сумгайыте, Шуше, Гяндже, Агджабеди, Нахчыване и Газахе. В рамках мероприятий состоятся концерты, спектакли, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы.

    Наряду с азербайджанскими музыкантами, в фестивале примут участие известные исполнители и музыковеды из Турции, США, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран.

    Фестиваль завершится 28 сентября.

