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В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли

В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли В Азербайджане с 18 по 28 сентября пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.
Kультурная политика
6 сентября 2023 г. 10:03
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли

В Азербайджане с 18 по 28 сентября пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры Азербайджана.

В рамках фестиваля в Баку, Гяндже, Шамкире и Шуше будут организованы различные концерты, театральные постановки, выставки, научные конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

Фестиваль проходит в Азербайджане с 2009 года, традиционно первый день фестиваля совпадает с Днем национальной музыки.

В первый день фестиваля, 18 сентября солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета покажут в Шуше оперу гениального композитора "Лейли и Меджнун".

В Баку на Площади фонтанов состоится концерт Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов. Вечером 18 сентября во Дворце имени Гейдара Алиева будет представлен балет народного артиста, композитора Арифа Меликова - "Легенда о любви".

В рамках фестиваля в Азербайджане выступят также известные музыканты и коллективы из США, Франции, Грузии, Хорватии, России, Сингапура и других стран.

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Версия на азербайджанском языке Üzeyir Hacıbəyli XV Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək

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