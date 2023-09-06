В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли

В Азербайджане с 18 по 28 сентября пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

В Азербайджане с 18 по 28 сентября пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры Азербайджана.

В рамках фестиваля в Баку, Гяндже, Шамкире и Шуше будут организованы различные концерты, театральные постановки, выставки, научные конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

Фестиваль проходит в Азербайджане с 2009 года, традиционно первый день фестиваля совпадает с Днем национальной музыки.

В первый день фестиваля, 18 сентября солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета покажут в Шуше оперу гениального композитора "Лейли и Меджнун".

В Баку на Площади фонтанов состоится концерт Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов. Вечером 18 сентября во Дворце имени Гейдара Алиева будет представлен балет народного артиста, композитора Арифа Меликова - "Легенда о любви".

В рамках фестиваля в Азербайджане выступят также известные музыканты и коллективы из США, Франции, Грузии, Хорватии, России, Сингапура и других стран.