В Азербайджане пройдет второй Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Азербайджане 29-31 июля пройдет Национальный фестиваль "Яйлаг" (Фестиваль пастбищ ), направленный на пропаганду национально-духовных ценностей.

В Азербайджане 29-31 июля пройдет Национальный фестиваль "Яйлаг" (Фестиваль пастбищ ), направленный на пропаганду национально-духовных ценностей.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Это второй по счету фестиваль и в этом году он пройдет в местности под названием Хан Яйлаг в Гаджикенде.

В фестивале примут участие около 300 гостей из 22 зарубежных стран.

В этно-поселке Яйлаг Юрду, расположенном на территории Хан Яйлаг, откроются тематические уголки “Площадь джыдыр”, “Рынок яйлаг”, “Уголок ремесла”, “Очаг Деде Горгуда”, “Яйлаг ятагы”, “Очаг ашуга Алескера”, "Площадь богатырей".

На фестивале ожидается участие более 70 тыс. зрителей. В течение трех дней участники фестиваля смогут ознакомиться с выступлениями приглашенных из зарубежных стран этнических музыкальных групп, местных коллективов, национальными танцами, народными песнями, образцами культуры малочисленных народов, проживающих в Азербайджане, сценическими и театральными композициями, древними народными играми, ремесленными изделиями, образцами национальной одежды.

Первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев посетил Хан Яйлаг и ознакомился подготовкой к фестивалю.