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В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий

В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий
Kультурная политика
17 ноября 2023 г. 09:43
В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий

С 28 ноября по 3 декабря пройдет “Творческая неделя”, организованная министерством культуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Творческий проект будет реализован в рамках "Содействия развитию культурного и творческого общества” “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года.

Целью проекта является поддержка формирования культурных и творческих отраслей как единой сферы и деятельности участников рынка, в том числе содействие отраслевой кластеризации.

В рамках этой недели состоится “Форум культуры и творческих индустрий” с участием руководителей соответствующих государственных структур, представителей творческого сектора, десятков международных и местных организаций, творческих личностей, компаний и общественных объединений, будут предприняты шаги по созданию впервые в стране “платформы музыкальной индустрии”.

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