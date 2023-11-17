В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий

В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий

С 28 ноября по 3 декабря пройдет “Творческая неделя”, организованная министерством культуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Творческий проект будет реализован в рамках "Содействия развитию культурного и творческого общества” “Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы”, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года.

Целью проекта является поддержка формирования культурных и творческих отраслей как единой сферы и деятельности участников рынка, в том числе содействие отраслевой кластеризации.

В рамках этой недели состоится “Форум культуры и творческих индустрий” с участием руководителей соответствующих государственных структур, представителей творческого сектора, десятков международных и местных организаций, творческих личностей, компаний и общественных объединений, будут предприняты шаги по созданию впервые в стране “платформы музыкальной индустрии”.