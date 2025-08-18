О нас

В Азербайджане пройдет Международный кинофестиваль "Baku Cinema Breeze"

Kультурная политика
18 августа 2025 г. 13:20
В Азербайджане пройдет Международный кинофестиваль Baku Cinema Breeze

При поддержке Министерства культуры и Кинематографического агентства Азербайджанской Республики в рамках "Бакинской творческой недели 2025" пройдет Международный кинофестиваль "Baku Cinema Breeze", организованный в партнерстве с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Report в Министерстве, фестиваль состоится с 6 по 12 октября.

Мероприятие объединит кинопроизводителей, продюсеров и киноманов из разных стран. Ожидается приезд около 3000 местных и иностранных гостей. Фестиваль создаст широкую платформу для творческого диалога, совместного производства и сотрудничества в сфере кино, открывая новые возможности для культурного взаимодействия.

Главная цель фестиваля — содействовать превращению Азербайджана в ключевой региональный центр культурного обмена и международного кинематографического сотрудничества.

В рамках недельной программы состоятся панельные дискуссии "Кинорынок стран Востока", "II Фестиваль анимации тюркского мира ATA", "Дни кино исламских стран", "CinemaTalks".

Версия на английском языке International Film Festival "Baku Cinema Breeze" to be held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Baku Cinema Breeze” Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək

Последние новости

