В Азербайджане пройдет Международный кинофестиваль "Baku Cinema Breeze"

В Азербайджане пройдет Международный кинофестиваль "Baku Cinema Breeze"

При поддержке Министерства культуры и Кинематографического агентства Азербайджанской Республики в рамках "Бакинской творческой недели 2025" пройдет Международный кинофестиваль "Baku Cinema Breeze", организованный в партнерстве с Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Report в Министерстве, фестиваль состоится с 6 по 12 октября.

Мероприятие объединит кинопроизводителей, продюсеров и киноманов из разных стран. Ожидается приезд около 3000 местных и иностранных гостей. Фестиваль создаст широкую платформу для творческого диалога, совместного производства и сотрудничества в сфере кино, открывая новые возможности для культурного взаимодействия.

Главная цель фестиваля — содействовать превращению Азербайджана в ключевой региональный центр культурного обмена и международного кинематографического сотрудничества.

В рамках недельной программы состоятся панельные дискуссии "Кинорынок стран Востока", "II Фестиваль анимации тюркского мира ATA", "Дни кино исламских стран", "CinemaTalks".