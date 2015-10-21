Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане пройдет Международный детский фестиваль мугама. Как сообщили Report в отделе по информации и связям с общественностью министерства культуры и туризма, VII Международный детский фестиваль мугама начнется в 19:00 в Международном мугамном центре.

Традиционный фестиваль организовывается при поддержке Молодежного центра "Kainat", министерства молодежи и спорта и министерства культуры и туризма. В качестве генерального спонсора выступает "PAŞA Bank".

В музыкальном конкурсе примут участие представители из 8 стран - Азербайджан, Иран, Ирак, Египет, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Турция.

Выступления юных исполнителей будет оценивать жюри во главе с народным артистом, профессором Агаселимом Абдуллаевым. Победителям, занявшим третье место (2 человека), второе место (2 человека), первое место и Гран-при, будут вручены награды. Кроме того, предусмотрены поощрительные премии и специальные призы.