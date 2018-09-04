В Азербайджане пройдет литературный фестиваль памяти Имадеддина Насими

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ 27-30 сентября в Азербайджане впервые состоится литературный фестиваль "Насими – стихи, творчество и мораль". Фестиваль, посвященный творчеству гениального поэта и мыслителя Востока, философа Имадеддина Насими (1369-1417), преследующий целью сохранение поэзии и творчества великого гения, реализуется при организации Фонда Гейдара Алиева и при содействии министерства культуры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Фонда.

В завершении фестиваля в Бакинском медиа-центре в рамках литературного проекта "Söz" ("Слово") министерства культуры будут награждены победители конкурса, посвященного великому Насими.