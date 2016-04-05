Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане пройдет кинофестиваль Франкофонии. Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, фестиваль начнется 5 апреля с показа литовского документального фильма "Исполненное обещание: секреты Вильнюса".

В рамках кинофестиваля 6 апреля будет показан румынский фильм "Love Building" (2013), 7 апреля - греческий фильм "Вишневый сад" (1999), 8 апреля - египетский фильм "Гисмет (Аль-Массир)" (1997), 9 апреля - марокканский фильм "Андалусия, любовь моя!" (2012), 10 апреля - бельгийский анимационный фильм "Эрнст и Селестина" (2012).

Кинофестиваль Франкофонии продлится в Баку до 17 апреля.

В то же время, с 10 по 16 апреля в Баку пройдет международный шахматный турнир для детей.

Дни Франкофонии также пройдут 22 апреля в Гяндже.