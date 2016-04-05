 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане пройдет кинофестиваль Франкофонии

    С 10 по 16 апреля в Баку пройдет международный шахматный турнир для детей

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане пройдет кинофестиваль Франкофонии. Как сообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, фестиваль начнется 5 апреля с показа литовского документального фильма "Исполненное обещание: секреты Вильнюса". 

    В рамках кинофестиваля 6 апреля будет показан румынский фильм "Love Building" (2013), 7 апреля -  греческий фильм "Вишневый сад" (1999), 8 апреля - египетский фильм "Гисмет (Аль-Массир)" (1997), 9 апреля - марокканский фильм  "Андалусия, любовь моя!" (2012), 10 апреля -  бельгийский анимационный фильм "Эрнст и Селестина" (2012). 

    Кинофестиваль Франкофонии продлится в Баку  до 17 апреля.

    В то же время,  с 10 по 16 апреля в Баку пройдет международный шахматный турнир для детей.

    Дни Франкофонии также  пройдут  22 апреля в Гяндже.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi