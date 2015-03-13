В Азербайджане пройдет II Международный фестиваль Новруза

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз 20-23 марта в Баку пройдет II Международный фестиваль Новруза.

Как сообщает Report, на этот раз праздничные мероприятия запланировали и в Ичеришехер.

II Международный фестиваль Новруза пройдет при организационной поддержке Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров.

Фестиваль продлится 4 дня. Здесь будут участвовать представители 7 стран.

В дни фестиваля на площади у крепостных ворот "Гоша гала" будет организована ярмарка, на которой посетителям предложат сувениры, открытки, брошюры, видеоролики и образцы национальной кухни.

Кроме того, планируются концертные программы, выступления канатоходцев, борцов, новрузовских персонажей - "Косы" и "Кечяла" и т.д.

Отметим, что праздничные мероприятия также пройдут 20-21 марта в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала". Желающие могут подъехать к месту проведения фестиваля на специально отведенных для этого автобусах, которые будут ждать пассажиров у крепостных ворот "Гоша гала".