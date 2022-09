В Азербайджане пройдет Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли с участием 14 стран.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр культуры Анар Керимов.

Глава ведомства отметил, что международный фестиваль пройдет 18-26 сентября. В фестивале примут участие музыканты из 14 стран: Австрия, Болгария, Германия, Грузия, Франция, Венгрия, Япония, Казахстан, Норвегия, Россия, Южная Корея, Турция, США, а также местные музыканты выступят в Баку, Гяндже, Барде, Агджабеди и Шуше.