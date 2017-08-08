Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По случаю 60-летия подписания Римского соглашения, положившего начало Европейскому Союзу, в Азербайджане пройдет фестиваль Европейской толерантности.

Как сообщает Report, фестиваль, который будет организован совместно с делегацией ЕС в Азербайджане, пройдет 12-20 октября.

В рамках фестиваля запланированы выступления артистов, дебаты и дискуссии, показ 15 документальных фильмов об европейской толерантности, фотовыставки.