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    В Азербайджане пройдет фестиваль Европейской толерантности

    Фестиваль пройдет 12-20 октября

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По случаю 60-летия подписания Римского соглашения, положившего начало Европейскому Союзу, в Азербайджане пройдет фестиваль Европейской толерантности.

    Как сообщает Report, фестиваль, который будет организован совместно с делегацией ЕС в Азербайджане, пройдет 12-20 октября.

    В рамках фестиваля запланированы выступления артистов, дебаты и дискуссии, показ 15 документальных фильмов об европейской толерантности, фотовыставки.

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