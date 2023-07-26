В Азербайджане произошло объединение союзов кино

Состоялось совместное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), на котором было принято решение об объединении обеих организаций.

Состоялось совместное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), на котором было принято решение об объединении обеих организаций.

Об этом сообщил Report председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев.

По его словам, на заседании было принято решение об объединении обеих структур с целью поддержки киноиндустрии в стране: "Новая организация по предложению председателя Союза писателей Азербайджана Анара Рзаева была переименована в Объединение кинематографистов Азербайджана. Пока вопрос о председательстве не рассматривался, потому что процесс займет некоторое время. Поэтому предложений нет. По завершении процесса станет известно, кто будет руководить объединением".