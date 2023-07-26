О нас

В Азербайджане произошло объединение союзов кино

В Азербайджане произошло объединение союзов кино Состоялось совместное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), на котором было принято решение об объединении обеих организаций.
Kультурная политика
26 июля 2023 г. 13:12
В Азербайджане произошло объединение союзов кино

Состоялось совместное заседание правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), на котором было принято решение об объединении обеих организаций.

Об этом сообщил Report председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев.

По его словам, на заседании было принято решение об объединении обеих структур с целью поддержки киноиндустрии в стране: "Новая организация по предложению председателя Союза писателей Азербайджана Анара Рзаева была переименована в Объединение кинематографистов Азербайджана. Пока вопрос о председательстве не рассматривался, потому что процесс займет некоторое время. Поэтому предложений нет. По завершении процесса станет известно, кто будет руководить объединением".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kino ittifaqları birləşib, adı dəyişdirilib

Самое читаемое

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi