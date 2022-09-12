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В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни

В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни Посольство Узбекистана в Азербайджане проводит 3-й фестиваль «Неделя узбекской кухни в Азербайджане».
Kультурная политика
12 сентября 2022 г. 14:12
В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни

Посольство Узбекистана в Азербайджане проводит 3-й фестиваль "Неделя узбекской кухни в Азербайджане".

Как передает Report, в рамках фестиваля с 10-го по 17-ое сентября проводится конкурс, финальный этап которого состоится - 22 сентября.

Неделя узбекской кухни в Азербайджане ежегодно проводится в форме конкурса среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, а также участников группы Azeri Home Chef в социальной сети Facebook.

По условиям конкурса, на первом онлайн этапе его участникам необходимо приготовить узбекские блюда, красиво их оформить, заснять процесс на фото либо видео и опубликовать на своих страницах в социальной сети Facebook.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özbək mətbəxi həftəsi keçirilir

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