В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни

Посольство Узбекистана в Азербайджане проводит 3-й фестиваль «Неделя узбекской кухни в Азербайджане».

Посольство Узбекистана в Азербайджане проводит 3-й фестиваль "Неделя узбекской кухни в Азербайджане".

Как передает Report, в рамках фестиваля с 10-го по 17-ое сентября проводится конкурс, финальный этап которого состоится - 22 сентября.

Неделя узбекской кухни в Азербайджане ежегодно проводится в форме конкурса среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, а также участников группы Azeri Home Chef в социальной сети Facebook.

По условиям конкурса, на первом онлайн этапе его участникам необходимо приготовить узбекские блюда, красиво их оформить, заснять процесс на фото либо видео и опубликовать на своих страницах в социальной сети Facebook.