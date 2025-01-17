В Азербайджане продолжаются съемки художественного фильма "44", посвященного Отечественной войне

16:32

В Азербайджане продолжаются съемки полнометражного художественного фильма "44", посвященного Отечественной войне осенью 2020 года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Фонд Гейдара Алиева.

Отмечается, что фильм создается при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры.

В художественном фильме, рассказывающем о пути к исторической Победе в Отечественной войне, главные роли исполняют азербайджанский актер Ибрагим Чингиз и турецкая актриса Озге Гюрель.

В съемках фильма также принимают участие Азер Атакишиев, Эльнур Наджафли, Али Тарлан, Ильгар Мусаев, Исмаил Керимов, Мехрибан Зяки, Надир Рустемли, Тюркай Джафарли и другие актеры.

Съемки проходят в Баку, Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше и других регионах Азербайджана.