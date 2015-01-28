В Азербайджане приступили к подготовке к Новруз байрамы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В связи с подготовкой к предстоящим в Баку всенародным празднествам по случаю Новруз байрамы в Государственном театре песни имени Рашида Бейбудова под председательством заместителя министра культуры и туризма Адалята Велиева прошло совещание в расширенном составе.

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, на совещании приняли участие завотделы министерства, ответственные сотрудники, заведующие районными и городскими отделами культуры и туризма, руководители соответствующих организаций, творческие лица.

Выступивший с докладом Адалят Велиев отметил, что и в этом году министерством издано ряд приказов для торжественного празднования Новруз байрамы, ответственным лицам даны необходимые поручения.

Здесь коснулись организационных вопросов для празднования всенародного праздника, установили участников торжеств.

На мероприятии были даны соответствующие распоряжения о продолжении подготовки к празднику и проведении репетиций в соответствии с графиком.