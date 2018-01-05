В Азербайджане предметы музейного значения с 60-летней историей не будут считаться культурным наследием

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила временного вывоза культурных ценностей в связи с проведением выставок, гастрольных поездок, восстановительных работ, презентаций, международных культурных мероприятий".

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно изменению в пункт 2.2.6 Правил, старинные раритетные коллекции и предметы музейного значения,относящиеся к периоду до 1960 года (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), считаются движимыми культурными ценностями, попавшими в Государственный список национального культурного имущества Азербайджана.

До сих пор правила звучали таким образом: "Старинные раритетные коллекции и предметы музейного значения возрастом более 30 лет (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.)".