 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане предметы музейного значения с 60-летней историей не будут считаться культурным наследием

    Внесены изменения в правила временного вывоза культурных ценностей в связи с презентациями, выставками и гастролями

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила временного вывоза культурных ценностей в связи с проведением выставок, гастрольных поездок, восстановительных работ, презентаций, международных культурных мероприятий".

    Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Согласно изменению в пункт 2.2.6 Правил, старинные раритетные коллекции и предметы музейного значения,относящиеся к периоду до 1960 года (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.), считаются движимыми культурными ценностями, попавшими в Государственный список национального культурного имущества Азербайджана.

    До сих пор правила звучали таким образом: "Старинные раритетные коллекции и предметы музейного значения возрастом более 30 лет (в том числе мебель, музыкальные инструменты и т.д.)".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi