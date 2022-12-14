В Азербайджане поддерживают развитие творческой индустрии

Правительство в Азербайджане поддерживает инициативы, направленные на развитие творческой индустрии.
Как передает Report, об этом заместитель председателя Федерации творческих индустрий Азербайджана Тельман Маликзаде заявил на Молодежном кампусе "Россия - ОИС" в Казани.
Помимо этого Азербайджан также активно работает с международными организациями в данной сфере.
По его словам, творческая индустрия дает возможность обмениваться лучшим опытом и ноу-хау, развивать туризм, культурное наследие, диверсифицировать экономику и пр.
Тельман Маликзаде также добавил, что три города Азербайджана - Баку, Шеки и Лянкяран - входят в список "UNESCO Сreative сities".