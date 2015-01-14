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    В Азербайджане планируется производство новых анимационных фильмов

    Сейчас идут работы над мультфильмом Я учусь считать

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На студии анимационных фильмов "Азанфильм" министерства культуры и туризма Азербайджана в 2014 году сняли два мультфильма - "Кто самый сильный?" и "Старый гвоздь". Принято также решение о реализации проекта анимационных фильмов под названием "Давайте учиться вместе".

    Как сообщили Report из министерства культуры и туризма, в предусмотренный для детей проект "Давайте учиться вместе" включили производство мультфильма "Цвета" и двухсерийного анимационного фильма "Я учусь считать". Производство музыкального анимационного фильма "Цвета" уже завершилось, и мультфильм был представлен детской аудитории.

    Сейчас идут работы над мультфильмом "Я учусь считать".

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