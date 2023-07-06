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В Азербайджане отметят 100-летие Азербайджанского государственного университета культуры и искусств

В Азербайджане отметят 100-летие Азербайджанского государственного университета культуры и искусств В Азербайджане отметят 100-летие Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.
Kультурная политика
6 июля 2023 г. 18:02
В Азербайджане отметят 100-летие Азербайджанского государственного университета культуры и искусств

В Азербайджане отметят 100-летие Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Министерству науки и образования поручено подготовить и реализовать план мероприятий в связи со 100-летием Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

"В 2023 году исполняется 100 лет начала деятельности Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, организованный на базе Бакинского театрального училища, в котором к преподаванию были привлечены выдающиеся деятели литературы и известные мастера того времени, является одним из высших учебных заведений страны с богатыми традициями. За минувший период университет внес существенный вклад в прогресс национальной культуры и искусства. Многие известные деятели культуры и искусства Азербайджана являются выпускниками этого престижного учебного заведения. В настоящее время воспитанники университета успешно работают в нашей республике и за ее пределами. Университет, построивший свою деятельность на уровне современных требований, в соответствии с целями государственной культурной и образовательной стратегии, сформировал широкопрофильную сеть соответствующих специальностей, охватывающую все ключевые области культуры и искусства, а также наладил взаимовыгодные партнерские связи с высшими учебными заведениями и культурными центрами ряда стран мира", - говорится в распоряжении.

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 100 illiyi qeyd olunacaq - SƏRƏNCAM

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