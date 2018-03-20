В Азербайджане отмечают праздник Новруз

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается один из самых любимых народных праздников - Новруз-байрам.

Как сообщает Report, на территории Азербайджана весна вступит в свои права 20 марта в 20:15:30, когда наступит весеннее равноденствие.

Поэтому праздник принято отмечать 20 марта.

В переводе с фарси Новруз означает "новый день". Новруз-байрам 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Новруз-байрам имеет древние корни. Некоторые народы связывали приход весны и оживление природы с началом нового года и по этому поводу организовывались народные гуляния. Согласно древним верованиям, вселенная состоит из четырех стихий - воды, огня, земли и воздуха. Именно поэтому празднованию Новруза предшествуют четыре вторника, каждый из которых олицетворяет собой одну из стихий.

Новруз-байрам имеет свои традиции. В этот праздник принято прыгать через костер, выращивать сямяни, украшать хончу, красить яйца, играть в различные праздничные игры и ходить друг к другу в гости.