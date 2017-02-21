Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается первый вторник - "су чершенбеси".

Как сообщает Report, с этой недели начинается подготовка к празднику Новруз.

Согласно поверьям, Всевышний сначала создал воду, поэтому первый вторник отмечается как "су чершенбеси". В этот вторник "обновляется" вода. Согласно древним поверьям, "су чершенбеси" считается днем поклонения воде. С восходом солнца принято собирать "новую воду", которая считается лекарством от тысячи болезней.

Праздник Новруз является предвестником весны и считается началом года. Поэтому люди просят, чтобы их год был таким же прозрачным и светлым как сама вода. В этот день зажигаются первые костры, что свидетельствует о том, что льды растаяли, а зима осталась позади.

В первый вторник на столе обязательно должна быть вода. Если на стол вылилась вода, это считается хорошей приметой, которая означает, что год принесет изобилие и богатство.

В этот день нельзя переходить через стоячую воду, что может принести неудачу.

В каждом дворе принято разжигать костры и окроплять друг друга водой.