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В Азербайджане определен предел частичного возмещения расходов на производство фильмов

В Азербайджане определен предел частичного возмещения расходов на производство фильмов Определен максимальный предел суммы, которая может быть частично возмещена за один фильм в течение календарного года.
Kультурная политика
7 июля 2025 г. 17:23
В Азербайджане определен предел частичного возмещения расходов на производство фильмов

Определен максимальный предел суммы, которая может быть частично возмещена за один фильм в течение календарного года.

Как сообщает Report, согласно правилам частичного возмещения расходов на производство фильмов, утвержденным решением премьер-министра Али Асадова, максимальный предел суммы, которая может быть частично возмещена за один фильм в течение календарного года, независимо от жанра и продолжительности, составляет 1 миллион долларов США.

Обратиться за частичным возмещением расходов могут юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане, с которым сотрудничает иностранный производитель фильма, либо филиалом иностранной кинокомпании, зарегистрированным в Азербайджане. Для фильмов совместного производства это должен быть местный сопродюсер фильма.

Фильм, по которому подается заявление на частичное возмещение, не должен противоречить законодательству Азербайджана.

Выплата производится в эквиваленте в манатах по официальному курсу доллара США, установленному Центральным банком Азербайджана.

Кроме того, объявлены минимальные суммы расходов, дающие право на частичное возмещение затрат на производство фильмов:

– для художественных фильмов – 200 000 долларов США;

– для документальных фильмов – 50 000 долларов США;

– для анимационных фильмов – 100 000 долларов США;

– для многосерийных фильмов (за серию) – 70 000 долларов США;

– для телешоу – 100 000 долларов США;

– для рекламы – 30 000 долларов США;

– для онлайн-видеоигр – 30 000 долларов США;

– только за завершающий этап съемок фильма – 70 000 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Filmlər üzrə qismən geri ödənilə biləcək məbləğin maksimum və minimum həddi müəyyənləşib

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