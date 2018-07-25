В Азербайджане объявлен прием заявок на участие в кинофестивале DokuBaku

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане объявили о приеме заявок на конкурс короткометражных фильмов для участия в Международном фестивале документальных фильмов DokuBaku (BSFF), сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Баку.

В этом году в конкурсе смогут принять участие не только азербайджанские, но и зарубежные кинорежиссеры. Заинтересованные лица могут для представления своих фильмов на фестивале ознакомиться с правилами допуска на этом сайте.

Отметим, что фестиваль DokuBaku был учрежден в 2017 году в Баку. На фестивале кино были представлены наряду с 15 короткометражными фильмами от азербайджанских мастеров, 15 международных полнометражных. В конкурсе приняли участие около 40 фильмов, победитель получил право участвовать на Берлинском кинофестивале в феврале 2018 года.

Отметим, что отбором фильмов будет заниматься независимое международное жюри.

Заявление об участие необходимо представить до 1 сентября текущего года.