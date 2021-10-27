В Азербайджане на 2022 год на телевидение и радио выделено 458 млн манатов

Из госбюджета Азербайджана 2022 года на культуру, искусство, информацию, физкультуру, молодежную политику и другие сферы деятельности выделено 458 708 021 манатов.

Из госбюджета Азербайджана 2022 года на культуру, искусство, информацию, физкультуру, молодежную политику и другие сферы деятельности выделено 458 708 021 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте госбюджета Азербайджана на 2022 год.

Государственный бюджет на следующий год предусматривает выделение 205 387 395 манатов на культуру, искусство, 54 155 734 манатов – на телевидение, радио, издательское дело, 43 890 288 манатов - на физическую культуру и молодежную политику, 155 274 604 манатов - предприятия и мероприятия, относящиеся к культуре, искусству, информации.