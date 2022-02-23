В Азербайджане могут быть созданы спецплощадки по творческим направлениям

Министерство культуры Азербайджана рассмотрит организацию специальных площадок по творческим направлениям.
Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественного обсуждения на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".
“Хотим создать площадки для того, чтобы задействованные в данной сфере малые предприниматели, представители этой сферы проводили тренинги. Если проект будет успешным, если в обществе имеется интерес к этим сферам, то мы создадим для них площадку в музыкальных и художественных школах”, - отметил министр.