В Азербайджане могут быть созданы спецплощадки по творческим направлениям

Министерство культуры Азербайджана рассмотрит организацию специальных площадок по творческим направлениям.

Министерство культуры Азербайджана рассмотрит организацию специальных площадок по творческим направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественного обсуждения на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".

“Хотим создать площадки для того, чтобы задействованные в данной сфере малые предприниматели, представители этой сферы проводили тренинги. Если проект будет успешным, если в обществе имеется интерес к этим сферам, то мы создадим для них площадку в музыкальных и художественных школах”, - отметил министр.