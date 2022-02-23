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В Азербайджане могут быть созданы спецплощадки по творческим направлениям

В Азербайджане могут быть созданы спецплощадки по творческим направлениям Министерство культуры Азербайджана рассмотрит организацию специальных площадок по творческим направлениям.
Kультурная политика
23 февраля 2022 г. 11:45
В Азербайджане могут быть созданы спецплощадки по творческим направлениям

Министерство культуры Азербайджана рассмотрит организацию специальных площадок по творческим направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе общественного обсуждения на тему "Вызовы и бизнес-возможности в креативной индустрии".

“Хотим создать площадки для того, чтобы задействованные в данной сфере малые предприниматели, представители этой сферы проводили тренинги. Если проект будет успешным, если в обществе имеется интерес к этим сферам, то мы создадим для них площадку в музыкальных и художественных школах”, - отметил министр.

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