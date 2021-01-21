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В Азербайджане действуют 239 музеев и 29 театров

В Азербайджане действуют 239 музеев и 29 театров Cегодня в Азербайджане услуги населению оказывают 2 927 массовых библиотек с библиотечным фондом в 32 миллиона
Kультурная политика
21 января 2021 г. 10:38
В Азербайджане действуют 239 музеев и 29 театров
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Одним из основных направлений государственной политики является укрепление материально-технической базы существующих очагов культуры, строительство новых объектов культуры, сохранение историко-культурного, литературно-художественного и научно-философского наследия.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что сегодня в Азербайджане услуги населению оказывают 2 927 массовых библиотек с библиотечным фондом в 32 миллиона, 2 244 клубных учреждения, 239 музеев, 29 профессиональных театров и 349 парков культуры и отдыха.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 239 muzey və 29 teatr fəaliyyət göstərir

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