В Азербайджане действуют 239 музеев и 29 театров

Cегодня в Азербайджане услуги населению оказывают 2 927 массовых библиотек с библиотечным фондом в 32 миллиона

Одним из основных направлений государственной политики является укрепление материально-технической базы существующих очагов культуры, строительство новых объектов культуры, сохранение историко-культурного, литературно-художественного и научно-философского наследия.

Как передает Report, об этом сообщили в Госкомстате.

Было отмечено, что сегодня в Азербайджане услуги населению оказывают 2 927 массовых библиотек с библиотечным фондом в 32 миллиона, 2 244 клубных учреждения, 239 музеев, 29 профессиональных театров и 349 парков культуры и отдыха.