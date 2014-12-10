В Аздраме пройдет юбилейный вечер народного артиста Мелика Дадашева

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре пройдет юбилейный вечер по случаю 90-летия известного актера, народного артиста Мелика Дадашева.
Об этом Report заявила дочь народного артиста Гюльнара Дадашева. Мероприятие состоится при организационной поддержке министерства культуры и туризма и по личной инициативе семьи актера.
Отметим, что режиссером юбилея является народный артист Марахим Фарзалибеков.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости