 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Аздраме пройдет юбилейный вечер народного артиста Мелика Дадашева

    90-летие актера состоится при организационной поддержке министерства культуры и туризма

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 20 декабря в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре пройдет юбилейный вечер по случаю 90-летия известного актера, народного артиста Мелика Дадашева.

    Об этом Report заявила дочь народного артиста Гюльнара Дадашева. Мероприятие состоится при организационной поддержке министерства культуры и туризма и по личной инициативе семьи актера.

    Отметим, что режиссером юбилея является народный артист Марахим Фарзалибеков. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi