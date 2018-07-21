В Австралии состоится премьера балета "Лейла и Меджнун"

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Австралии пройдет премьера азербайджанского балета "Лейла и Меджнун".

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Австралии, балет будет показан в рамках Международного Фестиваля Искусств в Мельбурне 10-13 октября этого года.

Хореографом балета выступит американец Марк Моррис. В премьере ожидается участие всемирно известного исполнителя мугама Алима Гасымова, его дочери Фарганы Гасымовой, японского мастера виолончели Йо-Йо Ма.