 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Австралии состоится премьера балета "Лейла и Меджнун"

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Австралии пройдет премьера азербайджанского балета "Лейла и Меджнун".

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Австралии, балет будет показан в рамках Международного Фестиваля Искусств в Мельбурне 10-13 октября этого года.

    Хореографом балета выступит американец Марк Моррис. В премьере ожидается участие всемирно известного исполнителя мугама Алима Гасымова, его дочери Фарганы Гасымовой, японского мастера виолончели Йо-Йо Ма.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi