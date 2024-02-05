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В АУЯ состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности с Кашмиром

В АУЯ состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности с Кашмиром В Азербайджанском университете языков состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности с Кашмиром.
Kультурная политика
5 февраля 2024 г. 11:33
В АУЯ состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности с Кашмиром

В Азербайджанском университете языков состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности с Кашмиром.

Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

"Азербайджан активно поддерживает Пакистан и права кашмирского народа. Мы желаем, чтобы эта проблема разрешились мирным способом",- сказал, открывая мероприятие, ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдуллаев.

По словам ректора, Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Пакистаном, в том числе и в культурной сфере: "К примеру, у нас в университете действует центр пакистанского языка, где студенты изучают урду".

В ходе мероприятия представитель посольства Зармина Наз подчеркнула, что Азербайджан активно поддерживает Пакистан на международных платформах в вопросе Джамму и Кашмира.

"В этот день правительство и народ Пакистана вновь заявляют о своей непоколебимой поддержке их справедливой и законной борьбы",- отметила она.

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Версия на английском языке Azerbaijani university hosts event dedicated to Day of Solidarity with Kashmir
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Kəşmirlə Həmrəylik Günü"nə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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